Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Erneuter Einbruch im Palumpa Land - Einbrecher gehen leer aus

Oberdorla (ots)

Erst in der zurückliegenden Woche wurde das Verwaltungs-, und Sanitärgebäude des Campingplatzes von unbekannten Tätern heimgesucht. In der Nacht von Samstag zu Sonntag kamen erneut unbekannte Täter vor Ort und drangen erneut in das Gebäude ein. Hierbei wurden sie von Zeugen dabei beobachtet. Die unbekannten Täter gelangten in einen Duschbereich und brachen einen Schrank auf. Offenbar entwendeten sie nichts und verließen dann das Objekt danach in unbekannte Richtung.

Wer hat in der Nacht von Samstag zu Sonntag etwas Verdächtiges im Umfeld des Palumpa Lands festgestellt? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen 0180900

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