Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich mehrfach - Rettungshubschrauber im Einsatz

Wiegleben (ots)

Am Sonntag kam es auf der Landstraße 2125 zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger Fahrer kam gegen 16.30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit seinem Volkswagen Polo mehrfach auf einem angrenzenden Feld. Laut Ersthelfern konnte der junge Mann zunächst noch eigenständig aus dem Wrack aussteigen, brach dann aber vor Ort zusammen.

Er musste mittels Rettungshubschrauber schwerstverletzt in ein Krankenhaus geflogen werden. Die Polizei leitete entsprechende Ermittlungen zur Unfallursache ein.

Im Fahrzeug wurden Kleinstmengen von Betäubungsmitteln aufgefunden, was die Annahme rechtfertigt, dass der Fahrer bei dem Unfall möglicherweise unter Einfluss von berauschenden Mittel gestanden haben könnte. Das Auto musste mit einem Totalschaden von einem Abschleppdienst geborgen werden.

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