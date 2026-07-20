Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wiederholte Hakenkreuzschmierereien festgestellt - Zeugen gesucht!

Ellrich (ots)

Erneut wurde eine Sitzgruppe in Ellrich Ziel von rechten Schmierereien. Unbekannte Täter brachten mittels schwarzer Farbe zwei Hakenkreuze auf einer Sitzgelegenheit auf. In der jüngeren Vergangenheit wurden im Bereich der nötdlichsten Stadt Thüringens mehrfach solche Straftaten gemeldet. Die beschmierte Sitzgruppe befindet sich in der Straße Zum Rainberg.

Wer hat in den vergangenen Tagen Personen bei dieser Sitzgruppe gesehen, die für die Tat in Betracht kommen könnten? Im Umfeld der Sitzgruppe wurden Bierflaschen gesichert. Eventuell saßen der oder die Täter über eine längere Zeit auf der Sitzgruppe und tranken alkoholische Getränke. Hinweise zur Tat nimmt der Inspektionsdienst Nordhausen unter der Telefonnummer 03631 960 entgegen.

Aktenzeichen: 0181705

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