Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei gestohlene Mopeds innerhalb eines Tages - Zeugen werden um Hinweise gebeten

Greußen (ots)

Am Sonntag meldete ein 54-Jähriger, dass sein Moped aus der Friedrich-von-Hardenberg-Straße entwendet wurde. Das Fahrzeug war mit einem Schloss gesichert und wurde in der Zeit von Samstag, gegen 20 Uhr, bis Sonntag, gegen 6 Uhr, von unbekannten Tätern entwendet.

Ebenfalls am Sonntag meldete dann ein 28-jähriger Mann, dass sein Kleinkraftrad aus der Paul-Lürmann-Straße gestohlen wurde. Auch dieses Zweirad war mit einem Schloss gesichert.

Die Taten werden in einen Zusammenhang gebracht, da sie sowohl zeitlich, wie auch örtlich nah beieinander liegen. Wer kann Hinweise zu den Taten machen? Angaben zu den Diebstählen nimmt die Polizeiinspektion Kyffhäuser unter 0361/5743 65 100 entgegen.

Aktenzeichen: 0181079

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