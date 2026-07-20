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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei hochwertige E-Bikes aus Hausflur entwendet - Polizei sucht Zeugen

Artern (ots)

Sonntagmittag wurde bekannt, dass unbekannte Täter in einen Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Reinsdorfer Straße eingedrungen sind und zwei E-Bikes entwendet hatten. Dafür wurde die Hauseingangstür aufgehebelt und ein Fahrradschloss durchtrennt, was beide Fahrräder im Flur sicherte.

Die E-Bikes hatten insgesamt einen Wert im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizei in Artern bittet in diesem Zusammenhang um die Mithilfe von Zeugen, die vor Sonntag 11 Uhr etwas Verdächtiges in der Reinsdorfer Straße beobachten haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0361/5743 65 555 entgegengenommen.

Aktenzeichen 0180919

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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