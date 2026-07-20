Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Jugendliche beabsichtigen Motorroller zu entwenden - Polizei stellt Täter

Nordhausen (ots)

In der Nacht von Freitag zu Samstag wurden der Nordhäuser Polizei zwei Jugendliche gemeldet, die in der Wolfstraße versuchten einen abgestellten Motorroller zu stehlen. Kurz nachdem der Mitteiler den Notruf abgesetzt hatte, flüchteten die beiden Täter vom Tatort und konnten wenig später von den eingesetzten Beamten des Inspektionsdienstes Nordhausen an einer Bushaltestelle festgestellt werden.

Die Täter im Alter von 17 und 18 Jahren wurden von Zeugen eindeutig identifiziert. Beide müssen sich nun wegen versuchtem Diebstahl eines Kraftfahrzeugs verantworten.

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