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LPI-NDH: Zeugenaufruf: Herausragendes Umweltdelikt - Kriminalpolizei Nordhausen sucht Zeugen

LPI-NDH: Zeugenaufruf: Herausragendes Umweltdelikt - Kriminalpolizei Nordhausen sucht Zeugen
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Ringleben (ots)

Derzeit Unbekannte vollzogen vermutlich im Mai 2025 auf dem Feldweg an dem Solgraben, zwischen Ringleben und Esperstedt an dem Unstrut-Werra-Radweg, ohne entsprechende Genehmigung des Eigentümers, Sanierungsarbeiten. Durch die Täter wurden auf einer Länge von etwa 1600 Metern zerkleinerte Baumaterialien auf dem Feldweg aufgebracht, um den Boden zu befestigen.

In den aufgetragenen Schutt wurden durch Ermittler Beimischungen aus gesundheitsgefährdenden Stoffen festgestellt, die in das Erdreich eingebracht wurden. Aufgrund der Verunreinigung des Bodens muss der Feldweg aufwendig saniert werden. Für die Beseitigung des Schadens fallen voraussichtlich hohe Kosten an.

Beamte der Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen haben Ermittlungen wegen des unerlaubten Umgangs mit Abfällen eingeleitet und fahndet nach den Tätern. Es werden Zeugen gesucht, die Angaben machen können, wer den Bauschutt aufgetragen hat. Hierzu wurden vermutlich auch schwere Baumaschinen und Lastkraftwagen genutzt. Hinweise zu den Verursachern und den Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0295646/2025

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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