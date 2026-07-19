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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen eines Verkehrsunfalles gesucht

Dingelstädt (ots)

In der Zeit vom Freitag 14:30 Uhr zum Samstag 11:30 Uhr stand ein blauer Pkw Hyundai in Dingelstädt in der Mühlhäuser Straße gegenüber der Hausnummer 5 in einer Parkbucht. Als der Pkw wieder genutzt werden sollte, musste der Fahrer feststellen, dass der hintere Stoßfänger auf der rechten Seite verschoben und an diesem schwarzer Gummiabrieb zu erkennen war. Eine Erklärung für diesen Schaden wäre, dass ein anderer Fahrzeugführer beim Ein- und Ausparken in der Lücke hinter dem Pkw diesen Schaden verursachte und nicht meldete. Um sachdienliche Hinweise wird gebeten. Az: 0180349

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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