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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einmal nicht nachgedacht ...

Eichsfeld (ots)

Am Samstagabend erschien ein junger Mann auf der PI Eichsfeld und suchte Hilfe. Er hatte kurz zuvor von sich Bilder im unbekleidetem Zustand über eine Social Media Plattform versendet und wurde anschließend durch eine noch unbekannte Person kontaktiert, welche ihm drohte, diese Fotos an die Follower des jungen Mann zu versenden, wenn er dem Erpresser nicht Geld zukommen lässt. Er kam dieser Forderung nicht nach und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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