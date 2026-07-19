Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrunken mit dem Fahrrad unterwegs

Nordhausen (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 03:35 Uhr, wurden Beamte des Inspektionsdienstes, im Nordhäuser Beethovenring, auf einen Radfahrer aufmerksam, welcher sein Fahrrad augenscheinlich nicht sicher führen konnte. Bei einer darauffolgenden Verkehrskontrolle konnten die Beamten bei dem 18-Jährigen einen erheblichen Alkoholgeruch vernehmen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,19 Promille. Hieraus folgte eine Blutentnahme im Krankenhaus sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Auf den Nordhäuser kommt nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell