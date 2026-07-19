Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Minderjähriger mit dem Pkw in Mühlhausen unterwegs

Mühlhausen (ots)

Am Samstagabend wurde der Polizei Mühlhausen gemeldet, dass ein vermutlich Minderjähriger mit einem Pkw im Stadtgebiet Mühlhausen unterwegs ist. Durch die umgehend zum Einsatzort entsandten Beamten konnte tatsächlich ein 14-jähriger Fahrzeugführer hinter dem Steuer eines Pkw festgestellt werden. Der Fahrzeugführer war entsprechend nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Eine weitere Überprüfung ergab, dass der Pkw bereits außer Betrieb gesetzt war und nicht zugehörige Kennzeichen zuvor angebracht wurden. Gegen den 14-jährigen wurden Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Kennzeichenmissbrauch eingeleitet.

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