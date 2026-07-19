PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Selbstbedienung im ÖHK Mühlhausen

Mühlhausen (ots)

Am Samstagvormittag dachte sich ein 64-jähriger Mann aus Mühlhausen, dass er das Gelände des Ökumensischen Hainich-Klinkum in Mühlhausen aufsuchen möchte. Dort begab er sich zu einem Haus der Einrichtung und nahm sich unerlaubt eine Tasse Tee sowie ein Glas Wasser. Anschließend genoss er die Getränke in aller Gemütlichkeit auf der Terasse des Hauses. Trotz mehrfacher Aufforderung das Gelände zu verlassen, ließ er sich von seiner Teezeit nicht abbringen. Durch die hinzugerufene Polizei Mühlhausen wurde dem Herrn ein Platzverweis ausgesprochen und er verließ im Beisein der Beamten das Klinikgelände. Gegen den Mühlhäuser wurden Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruch und Diebstahl geringwertiger Sachen eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Unstrut-Hainich
Telefon: 03601 4510
E-Mail: pi-unstrut-hainich@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 19.07.2026 – 08:07

    LPI-NDH: Verhaftung nach Fluchtversuch

    Keula (ots) - Am 18.07.2026 um 16:35 Uhr beabsichtigten Polizeikräfte aus Sondershausen in der Ortslage Keula einen Motorradfahrer einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Statt anzuhalten, gab der Fahrer Gas und startete einen Fluchtversuch in Richtung Windeberg. Die Polizeibeamten konnten dem Flüchtenden folgen und diesen letztlich auf der Landstraße 2041 nahe der Ortslage Windeberg stellen. Der 39jährige Täter ...

    mehr
  • 18.07.2026 – 20:45

    LPI-NDH: Bedrohungslage in Sondershausen

    Sondershausen (ots) - Am heutigen Tage kam es gegen 17:00 Uhr in der Schlossberggalerie in Sondershausen zu einem größeren polizeilichen Einsatz. Vorausgegangen war eine Bedrohungssituation im dortigen Supermarkt. Ein 42jähriger Kunde marokkanischer Abstammung hatte dort nach einer Streitigkeit mit einer Sicherheitskraft ein Messer gezogen und mit diesem den Mitarbeiter der Security bedroht. Anschließend richtete er ...

    mehr
  • 18.07.2026 – 12:41

    LPI-NDH: Verfolgungsfahrt in Neustadt

    Harztor (ots) - Am Freitag, den 17.07.2026 beobachteten Polizeibeamte gegen 11:40 Uhr einen Mann auf einem eScooter in Neustadt/Osterode. Schon bei der Feststellung erschien das Vehikel für seine Bauart sehr zügig. Mehrfache Anhaltegebote durch die Beamten wurden nicht befolgt. Der Roller wurde teils mit einer Geschwindikeit um die 70km/h geführt. Letztlich musste der Zweiradfahrer aufgeben und wurde durch die Beamten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren