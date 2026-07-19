Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Selbstbedienung im ÖHK Mühlhausen

Mühlhausen (ots)

Am Samstagvormittag dachte sich ein 64-jähriger Mann aus Mühlhausen, dass er das Gelände des Ökumensischen Hainich-Klinkum in Mühlhausen aufsuchen möchte. Dort begab er sich zu einem Haus der Einrichtung und nahm sich unerlaubt eine Tasse Tee sowie ein Glas Wasser. Anschließend genoss er die Getränke in aller Gemütlichkeit auf der Terasse des Hauses. Trotz mehrfacher Aufforderung das Gelände zu verlassen, ließ er sich von seiner Teezeit nicht abbringen. Durch die hinzugerufene Polizei Mühlhausen wurde dem Herrn ein Platzverweis ausgesprochen und er verließ im Beisein der Beamten das Klinikgelände. Gegen den Mühlhäuser wurden Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruch und Diebstahl geringwertiger Sachen eingeleitet.

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