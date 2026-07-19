Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verhaftung nach Fluchtversuch

Keula (ots)

Am 18.07.2026 um 16:35 Uhr beabsichtigten Polizeikräfte aus Sondershausen in der Ortslage Keula einen Motorradfahrer einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Statt anzuhalten, gab der Fahrer Gas und startete einen Fluchtversuch in Richtung Windeberg. Die Polizeibeamten konnten dem Flüchtenden folgen und diesen letztlich auf der Landstraße 2041 nahe der Ortslage Windeberg stellen. Der 39jährige Täter versuchte nun noch, fußläufig auf ein angrenzendes Feld zu flüchten, wo er durch die Streife jedoch eingefangen und festgenommen werden konnte. In der weiteren Abklärung offenbarte sich nun schnell, warum der Mann offenbar die polizeiliche Kontrolle umgehen wollte. Neben einer mitgeführten Schreckschusswaffe ohne entsprechende Erlaubnis sowie eines verbotenen Messers war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Weiterhin stand er unter dem Einfluss berauschender Mittel, da er den Konsum von Methamphetamin einräumte und ein Drogenvortest dies auch bestätigte. Als sei das nicht schon genug, wurde nun auch noch bekannt, dass gegen den Täter ein bundesweiter Haftbefehl mit einer empfindlichen Freiheitsstrafe vorlag. In Zusammenwirken mit Unterstützungskräften aus dem Unstrut-Hainich sowie dem Eichsfeldkreis wurden nun die weiteren polizeilichen Maßnahmen realisiert. So wurde der Mann einer Blutentnahme bzgl. der begangenen Verkehrsdelikte und anschließend der Justizvollzugsanstalt zugeführt. Weiterhin wurden das Motorrad sowie die mitgeführten Waffen polizeilich sichergestellt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell