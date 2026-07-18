Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Bedrohungslage in Sondershausen

Sondershausen (ots)

Am heutigen Tage kam es gegen 17:00 Uhr in der Schlossberggalerie in Sondershausen zu einem größeren polizeilichen Einsatz. Vorausgegangen war eine Bedrohungssituation im dortigen Supermarkt. Ein 42jähriger Kunde marokkanischer Abstammung hatte dort nach einer Streitigkeit mit einer Sicherheitskraft ein Messer gezogen und mit diesem den Mitarbeiter der Security bedroht. Anschließend richtete er das Messer gegen sich selbst und drohte mit dem eigenen Suizid. Durch hinzugerufene Polizeikräfte konnte der Mann lokalisiert und angesprochen werden. Zeitgleich wurde der Markt von verbliebenen Kunden geräumt, ohne dass diese in eine konkrete Gefahrensituation gerieten. Der Täter konnte nun durch die Polizeikräfte zur Aufgabe überredet werden. Er wurde schließlich polizeilich überwältigt und gefesselt. In der Folge wurde der Mann in eine Fachklinik eingewiesen. Hierfür kamen weitere Behörden und der Bereitschaftsrichter zum Einsatz. Die Polizei selbst ermittelt nun wegen diverser Delikte gegen den Mann.

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