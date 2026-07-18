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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verfolgungsfahrt in Neustadt

Harztor (ots)

Am Freitag, den 17.07.2026 beobachteten Polizeibeamte gegen 11:40 Uhr einen Mann auf einem eScooter in Neustadt/Osterode. Schon bei der Feststellung erschien das Vehikel für seine Bauart sehr zügig. Mehrfache Anhaltegebote durch die Beamten wurden nicht befolgt. Der Roller wurde teils mit einer Geschwindikeit um die 70km/h geführt. Letztlich musste der Zweiradfahrer aufgeben und wurde durch die Beamten festgehalten. Das Fahrzeug war nicht versichert und einen Führereschein hatte der Mann bereits in der Vergangenheit abgeben müssen. Ein Drogenvortest verlief zudem positiv, sodass eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der 43jährige muss sich nun als Beschuldigter wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherunggesetz, wegen des Fahrens ohne Farherlaubnis sowie einer Rauschmittelfahrt im Sinn des Straßenverkehrsgesetzes verantworten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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