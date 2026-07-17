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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto wird Ziel von politischen Schmierereien und Säureangriff - Zeugen der Tat gesucht

Worbis (ots)

Am Freitagmorgen wurde bekannt, dass ein BMW in der Franz-Weinrich-Straße zwischen 1 Uhr und 4 Uhr von bislang unbekannten Tätern massiv beschädigt wurde. Der PKW stand mit samt eines Anhängers auf einem Privatgrundstück. Auto und Anhänger wurden mit Farbe beschmiert und mit einer ätzend wirkenden Flüssigkeit übergossen. Zudem wurden Hakenkreuze aufgebracht und politisch motivierte Sticker aufgeklebt.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten Ermittlungen ein und suchen in diesem Zusammenhang Zeugen der Tat. Wer im angegebenen Zeitraum etwas Verdächtiges im Nahbereich der Franz-Weinrich-Straße wahrgenommen hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen 0179347

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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