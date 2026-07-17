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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verfolgungsfahrt durch mehrere Orte - Polizist muss aus dem Weg springen

Nordhausen/Wolkramshausenen (ots)

Am Donnerstagnachmittag stellten Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen in der Helmestraße ein Auto fest, an dem augenscheinlich ein manipuliertes Kennzeichen montiert war. Sie entschlossen sich folgerichtig, den PKW einer Kontrolle zu unterziehen. Das Fahrzeug hielt zunächst auf die Weisung der Beamten an. Während der folgenden Maßnahme weigerte sich die Fahrerin unter anderem ihre Personalien anzugeben und startete dann plötzlich den Motor, um sich durch eine Flucht der Kontrolle zu entziehen. Die Fahrerin ignorierte während der anschließenden Nacheile der Polizeibeamten konsequent die Anhaltesignale und setzte die Fahrt durch die Ortschaften Steinbrücken, Schate und Wolkramshausen Bahnhof fort.

Ein nicht im Dienst befindlicher Polizist versuchte das Fahrzeug in der Ortslage Steinbrücken zu stoppen. Auch dies wurde durch die Fahrerin ignoriert, sodass der Mann aus dem Fahrweg springen musste, um nicht vom Auto erfasst zu werden. Die Flucht endete schließlich am Bahnhof in Wolkramshausen. Die 60-jährige Fahrerin leistete bei den anstehenden polizeilichen Maßnahmen Widerstand gegen die Vollzugsbeamten. Die Frau hatte keine Personaldokumente bei sich und weigerte sich vehement Angaben zu ihrer Person zu machen. Sie wurde zur Feststellung der Identität auf die örtliche Dienststelle gebracht. Die Fahrerin hat sich nun wegen verschiedener Delikte strafrechtlich zu verantworten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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