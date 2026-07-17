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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gitterstabmattenzaun entwendet - Polizisten entdecken ihn an anderer Stelle

Bad Langensalza (ots)

Donnerstagnachmittag meldete ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung den Diebstahl von 25 Meter Stabmattenzaun mit dazugehörigen Zaunpfosten am Schwefelbad in der Sondershäuser Straße. Unbekannte Täter hatten den Zaun in den zurückliegenden beiden Wochen abgebaut und entwendet. Der Diebstahl fiel am gestrigen Donnerstag auf. Die Beamten der Polizeistation Bad Langensalza nahmen vor Ort eine entsprechende Anzeige auf und wurden dann zu einem Folgeeinsatz in eine Gartenanlage entsandt.

Auf dem Weg dorthin staunten sie nicht schlecht, als sie einen im Aufbau befindlich Gartenzaun feststellten, welcher haargenau auf die Beschreibung des gestohlenen Zaunes passte. Der Garteneigentümer wurde dazu befragt und gab an, den Zaun von einem Bekannten erworben zu haben. Er und der Bekannte waren einschlägig polizeibekannt und wurden im Anschluss genauer befragt. Dabei ergab sich, dass es sich tatsächlich um den abgebauten und entwendeten Zaun vom Schwefelbad handelte.

Bei dem Besuch des Bekannten und dessen Befragung wurde darüber hinaus ein Quad festgestellt, für das kein Eigentumsnachweis vorgelegt werden konnte, entstempelte Kennzeichen angebracht waren. Das Fahrzeug wurde vermutlich zum Abtransport des erbeuteten Zauns genutzt.

Zaun, Pfosten und Quad wurden sichergestellt. Gegen beide Männer wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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