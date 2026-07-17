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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: 2. Ergänzungsmeldung: Wohnhausbrand in Gernrode - Löscharbeiten bis in die frühen Morgenstunden

Gernrode (ots)

Am Dienstag berichtete die Landespolizeiinspektion Nordhausen über den Brand eines Wohnhauses, welcher sich gegen 00.25 Uhr ereignete.

1. Ergänzungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/6314406

Im Rahmen der Ermittlungen kamen am Mittwoch und Donnerstag Spezialisten der Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen zum Einsatz. Mit der Unterstützung technischer Einrichtungen und von Brandmittelspürhunden konnte festgestellt werden, dass an mehreren Orten in dem Gebäude Brandbeschleuniger eingesetzt wurde, um das Haus in Brand zu stecken.

Vermutlich handelt es sich bei dem berechtigten Bewohner des Hauses um den dringend Tatverdächtigen. Dieser verließ den Brandort und war in Verkehrsunfälle verwickelt. Ersten Erkenntnissen nach handelte der Hausbewohner hierbei in suizidaler Absicht.

Nach einer medizinischen Versorgung in einem nahegelegenen Klinikum wird der Mann derzeit in einer Fachklinik betreut.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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