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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Technische Störung

Nordhausen (ots)

Aufgrund einer technischen Störung ist die Polizeidienststelle in 99734 Nordhausen, Darrweg 42 gegenwärtig fernmündlich nicht erreichbar. An einer Entstörung wird gearbeitet, bei entsprechender Erledigung wird dies nachberichtet. Der Polizeinotruf 110 ist von der technischen Störung nicht betroffen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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