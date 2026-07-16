PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Die Polizeiinspektion Kyffhäuser sucht den Besitzer eines Fahrrads

LPI-NDH: Die Polizeiinspektion Kyffhäuser sucht den Besitzer eines Fahrrads
  • Bild-Infos
  • Download

Sondershausen (ots)

Am 12. Juni wurde in Sondershausen ein mittels Vorhängeschloss gesichertes Fahrrad aus der Bushaltestelle in der Bahnhofstraße entwendet. Die Beamten der Polizeiinspektion konnten gegen 19.15 Uhr einen Mann mit diesem Fahrrad stellen und das Rad entsprechend zur Eigentumssicherung sicherstellen. Gegen den Mann wird ermittelt. Bislang meldete sich allerdings kein Besitzer dafür, weshalb die Polizei darum bittet, dass sich der Geschädigte dieses Diebstahls unter 0361/5743 65 100 meldet.

Das Aktenzeichen lautet 0146772

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 16.07.2026 – 14:56

    LPI-NDH: Zeugenaufruf: Tageswohnungseinbruch - Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet?

    Limlingerode (ots) - In der Zeit zwischen Montag, den 29. Juni, 06.30 Uhr bis 11.30 Uhr gelangten derzeit Unbekannte in der Hintergasse in ein Wohnhaus. Im Inneren des Hauses suchten die Täter nach Wertgegenständen und Bargeld, was sie auch erbeuteten konnten. Anschließend entfernten sie sich mit dem Beutegut in unbekannte Richtung. Beamte des Inspektionsdienstes ...

    mehr
  • 16.07.2026 – 11:15

    LPI-NDH: Pelzige Tiere auf Fahrbahn - Tierhalter fängt Lamas ein

    Brehme (ots) - Der Mitteiler einer Verkehrsbehinderung dürfte nicht schlecht gestaunt haben, als er drei Lamas mitten auf der Straße zwischen Brehme und Ecklingerode feststellte und der Polizeiinspektion Eichsfeld meldete. Die Tiere waren aus einem Gehege in der Nähe ausgebrochen und hatten sich augenscheinlich verirrt. Der Tierhalter wurde informiert und fing die ...

    mehr
  • 16.07.2026 – 11:12

    LPI-NDH: Genervter Mann wird handgreiflich - Fahrzeuglärm scheidet die Geister

    Bad Langensalza (ots) - Weil ein 53-jähriger Autofahrer der Meinung war, dass ein Fahrzeug am Mittwochabend zu laut für den Straßenverkehr war, verfolgte er das Fahrzeug und griff einen 27-jährigen Quadfahrer unvermittelt an, als dieser auf einem Parkplatz angehalten hatte. Der Angegriffene setzte sich dabei nicht gegen den aggressiven Mann zur Wehr, sondern ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren