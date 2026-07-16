LPI-NDH: Die Polizeiinspektion Kyffhäuser sucht den Besitzer eines Fahrrads

Bad Langensalza (ots) - Weil ein 53-jähriger Autofahrer der Meinung war, dass ein Fahrzeug am Mittwochabend zu laut für den Straßenverkehr war, verfolgte er das Fahrzeug und griff einen 27-jährigen Quadfahrer unvermittelt an, als dieser auf einem Parkplatz angehalten hatte. Der Angegriffene setzte sich dabei nicht gegen den aggressiven Mann zur Wehr, sondern ...

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