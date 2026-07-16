Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Die Polizeiinspektion Kyffhäuser sucht den Besitzer eines Fahrrads
Sondershausen (ots)
Am 12. Juni wurde in Sondershausen ein mittels Vorhängeschloss gesichertes Fahrrad aus der Bushaltestelle in der Bahnhofstraße entwendet. Die Beamten der Polizeiinspektion konnten gegen 19.15 Uhr einen Mann mit diesem Fahrrad stellen und das Rad entsprechend zur Eigentumssicherung sicherstellen. Gegen den Mann wird ermittelt. Bislang meldete sich allerdings kein Besitzer dafür, weshalb die Polizei darum bittet, dass sich der Geschädigte dieses Diebstahls unter 0361/5743 65 100 meldet.
Das Aktenzeichen lautet 0146772
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
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