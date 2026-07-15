Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Eingeschlagene Beifahrerscheibe - Polizei bittet um Hinweise

Oldisleben (ots)

Am Mittwochmorgen wurde eine Seitenscheibe eines Autos im Kummelrainweg eingeschlagen. Das Fahrzeug wurde von der 85-jähirgen Besitzerin auf dem dortigen Parkplatz abgestellt. Hier hatte ein derzeit unbekannter Täter mit einem unbekannten Werkzeug die Seitenscheibe zerstört.

Ersten Erkenntnissen wurde aus dem Fahrzeug nichts entwendet. Ob der unbekannte Täter aus purem Zerstörungswillen oder in der Absicht, etwas zu entwenden die Scheibe einschlug, ist derzeit nicht bekannt.

Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat Mittwochmorgen bis kurz vor 10 Uhr etwas Verdächtiges im Umfeld des Parkplatzes wahrgenommen und kann etwas zur Tat sagen? Hinweise dazu nimmt die Polizeiinspektion Kyffhäuser unter 0361/5743 65 100 entgegen.

Aktenzeichen: 0177660

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