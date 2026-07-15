PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Eingeschlagene Beifahrerscheibe - Polizei bittet um Hinweise

Oldisleben (ots)

Am Mittwochmorgen wurde eine Seitenscheibe eines Autos im Kummelrainweg eingeschlagen. Das Fahrzeug wurde von der 85-jähirgen Besitzerin auf dem dortigen Parkplatz abgestellt. Hier hatte ein derzeit unbekannter Täter mit einem unbekannten Werkzeug die Seitenscheibe zerstört.

Ersten Erkenntnissen wurde aus dem Fahrzeug nichts entwendet. Ob der unbekannte Täter aus purem Zerstörungswillen oder in der Absicht, etwas zu entwenden die Scheibe einschlug, ist derzeit nicht bekannt.

Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat Mittwochmorgen bis kurz vor 10 Uhr etwas Verdächtiges im Umfeld des Parkplatzes wahrgenommen und kann etwas zur Tat sagen? Hinweise dazu nimmt die Polizeiinspektion Kyffhäuser unter 0361/5743 65 100 entgegen.

Aktenzeichen: 0177660

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 15.07.2026 – 16:01

    LPI-NDH: Sattelzug verliert Ladung - Hunderte Liter Bier und Scherben auf Bundesstraße

    Hain (ots) - Am Dienstag befuhr ein Lastkraftwagen die Bundesstraße 4, zwischen Steinbrücken und Hain, in Richtung Sondershausen. Im Bereich von Serpentinen verrutschte die nicht ausreichend gesicherte Ladung, etwa 1200 Kästen Flaschenbier und durchstießen die Beplankung des Sattelaufliegers. Etwa 1/3 der Ladung kam auf der Fahrbahn zum Liegen und blockierte beide ...

    mehr
  • 15.07.2026 – 15:59

    LPI-NDH: E-Bike entwendet - Polizei sucht Zeugen

    Nordhausen (ots) - Im Darrweg stellte am Dienstag gegen 16.40 Uhr ein 46-Jähriger sein E-Bike vor einem Grundstück ab. Nach etwa 10 Minuten kehrte der Mann zum Fahrrad zurück, welches bis dato bereits unfreiwillig den Besitzer wechselte. Ein Unbekannter eignete sich das graue Focus-Bike vom Typ Planet in rechtswidriger Absicht an und verschwand mit dem Beutegut im Wert von etwa dreitausend Euro. Beamte des ...

    mehr
  • 15.07.2026 – 15:57

    LPI-NDH: Einbrecher dringen in leerstehendes Hotel ein - Ungewöhnliches Beutegut entwendet

    Neustadt/Harz (ots) - In der Zeit zwischen Sonntag, 14 Uhr, bis Dienstag, 11 Uhr, drangen derzeit Unbekannte in der Burgstraße in ein leerstehendes Hotel ein. Zunächst durchwühlten die Täter die Räumlichkeiten und Schränke nach möglichem Beutegut. Da sie hier nicht fündig wurden, entschiedenen sie sich dazu an den Türen die Schlösser und Beschläge zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren