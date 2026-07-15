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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sattelzug verliert Ladung - Hunderte Liter Bier und Scherben auf Bundesstraße

Hain (ots)

Am Dienstag befuhr ein Lastkraftwagen die Bundesstraße 4, zwischen Steinbrücken und Hain, in Richtung Sondershausen. Im Bereich von Serpentinen verrutschte die nicht ausreichend gesicherte Ladung, etwa 1200 Kästen Flaschenbier und durchstießen die Beplankung des Sattelaufliegers. Etwa 1/3 der Ladung kam auf der Fahrbahn zum Liegen und blockierte beide Fahrspuren.

Der Verkehr der Bundesstraße 4 musste weiträumig umgeleitet werden. Durch den schweißtreibenden Einsatz der Kameraden der umliegenden Feuerwehren konnte die Fahrbahn beräumt werden. Gegen 22 Uhr war der Sattelzug geborgen und die Bundesstraße 4 wieder befahrbar. Der Fahrzeugführer musste aufgrund der mangelhaften Ladungssicherung eine Sicherheitsleistung entrichten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa zehntausend Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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