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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: E-Bike entwendet - Polizei sucht Zeugen

Nordhausen (ots)

Im Darrweg stellte am Dienstag gegen 16.40 Uhr ein 46-Jähriger sein E-Bike vor einem Grundstück ab. Nach etwa 10 Minuten kehrte der Mann zum Fahrrad zurück, welches bis dato bereits unfreiwillig den Besitzer wechselte. Ein Unbekannter eignete sich das graue Focus-Bike vom Typ Planet in rechtswidriger Absicht an und verschwand mit dem Beutegut im Wert von etwa dreitausend Euro.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen kamen zum Einsatz und leiteten Ermittlungen ein. Das Fahrrad wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Zeugen, die Angaben zur Tat, den Aufenthalt des Fahrrades machen können oder denen ein solches Fahrrad zum Kauf angeboten wurde, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0176984

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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