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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher dringen in leerstehendes Hotel ein - Ungewöhnliches Beutegut entwendet

Neustadt/Harz (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag, 14 Uhr, bis Dienstag, 11 Uhr, drangen derzeit Unbekannte in der Burgstraße in ein leerstehendes Hotel ein. Zunächst durchwühlten die Täter die Räumlichkeiten und Schränke nach möglichem Beutegut. Da sie hier nicht fündig wurden, entschiedenen sie sich dazu an den Türen die Schlösser und Beschläge zu entwenden. Hierbei entstand ein Schaden von etwa 20000 Euro.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen und von der Kripo Nordhausen kamen zum Einsatz. Hinweise zu Tat werden unter der Telefonnummer 03631/960 entgegengenommen.

Aktenzeichen: 0176873

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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