Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Erneute politisch motivierte Sachbeschädigungen in Parkanlage - Täter konnten gestellt werden

Ellrich (ots)

Am Dienstagnachmittag wurden erneut in Heinrich-Heine-Park, im Wolfsgraben, politisch motivierte Sachbeschädigungen festgestellt. Neben dem aufbringen von Symbolen verfassungswidriger Organisationen und die Polizei diffamierenden Schriften, wurden auch an Spielgeräten und einem Pavillon Graffiti aufgebracht.

Etwa zwei Stunden nach der Anzeigenaufnahme wurden durch den Mitteiler erneut Jugendliche an dem Tatort gesichtet. Durch Polizeibeamte wurden diese einer Kontrolle unterzogen. Bei zwei angetroffenen Personen konnten Utensilien aufgefunden werden, die vermutlich im Zusammenhang mit den Taten stehen und als Tatmittel sichergestellt wurden. Neben den strafrechtlichen Folgen erwartet die Täter womöglich auch die Übertragung von zivilrechtlichen Ansprüchen zum Beheben der verursachten Schäden.

Überdies wird durch die Polizei geprüft, ob Tatzusammenhänge zu vergangenen ähnlich gelagerten Sachverhalten bestehen, für welche die ermittelten Tatverdächtigen in Betracht kommen könnten.

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