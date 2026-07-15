Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Folgenschwere Kontrolle eines Brummis - Bußgeld in vierstelliger Höhe erhoben

Bleicherode (ots)

Am Dienstag wurde gegen 12.30 Uhr in Bleicherode ein Lastkraftwagen einer Kontrolle unterzogen. Im Zuge dieser stellte sich heraus, dass das Fahrzeug mit Gefahrgut beladen war. Die Sichtung der Ladefläche erbrachte, dass sich die gefährlichen Stoffe ungesichert auf der Ladefläche befand und teilweise beschädigt waren.

Bei der Prüfung der vorzulegenden Unterlagen wurde bekannt, dass der Fahrer keinerlei Unterweisung im Gefahrgutrecht hatte, was der Firma auch bekannt zu sein schien. Somit hätte er folglich kein Gefahrgut befördern dürfen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und durch das Transportunternehmen ein weiteres Fahrzeug zur Übernahme des Gefahrgutes zur Kontrollstelle entsandt.

Die vorliegenden Verstöße, die der Fahrer begangen hatte, könnten mit einem Bußgeld in Höhe von über eintausend Euro sowie einen Punkt für Flensburg geahndet werden. Bei den begangenen Verstößen, die dem Unternehmen vorgeworfen werden können, stünde ein Bußgeld in gleicher Höhe an.

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