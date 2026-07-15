Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brand im Dachgeschoss - Technische Ursache vermutet

Schlotheim (ots)

In die Marktgasse rückten am Dienstag gegen 24 Uhr Rettungskräfte und Feuerwehren zu einem Wohnhausbrand aus. Im Dachgeschoss eines Reihenhauses kam es zu einem Zimmerbrand. Die Kameraden der Feuerwehr konnten das Ausbreiten des Feuers auf weitere Gebäudeteile verhindern. Personen wurden durch den Brand in ihrer Gesundheit nicht beeinträchtigt. Lediglich eine Bewohnerin verletzte sich am Fuß, als sie sich in Sicherheit brachte.

An dem Gebäude entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Zur Brandursache laufen gegenwärtig die Ermittlungen. Eine technische Ursache gilt als wahrscheinlich.

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