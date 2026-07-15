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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hoher Sachschaden und zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Beinrode (ots)

Dienstagnachmittag beabsichtigte ein Autofahrer aus einem Wirtschaftsweg von Birkungen aus auf die Straße "Am Gut Beinrode" aufzufahren. Hierbei übersah er vermutlich ein Auto, welches aus Richtung Leinefelde auf der genannten Straße fuhr. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge, in deren Folge eines der Autos gegen ein drittes geschleudert wurde, das verkehrsbedingt wartete. Durch den Zusammenprall verletzten sich zwei Fahrer der beteiligten Autos und mussten medizinisch behandelt werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Beamte der Polizeiinspektion leiteten Ermittlungen zur genauen Unfallursache ein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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