Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zahlreiche Einsätze durch Unwetter im Eichsfeld und Unstrut-Hainich-Kreis

Eichsfeld/Unstrut-Hainich-Kreis (ots)

Starkregen, Hagel und Wind lösten am Dienstagabend mehrere Einsätze von Polizei und Feuerwehr aus. Der Deutsche Wetterdienst hatte zuvor vor einer Gewitterfront mit lokalen Unwettern und Hagelschlag gewarnt. So stürzten unter anderem in Hüpstedt, Ferna und bei Breitenbach Bäume auf die Fahrbahn und sorgten zeitweilig für Verkehrsbehinderungen. Die Feuerwehr musste die Straßen räumen. Weiterhin wurde das Gelände der Landesgartenschau in Leinefelde überflutet und musste für die Dauer des Unwetters geräumt werden. Besonders in Leinefelde-Worbis richtete das Gewitter große Schäden an. Keller liefen voll und in die Stadtbibliothek in Worbis drang Wasser ein.

Auch im Unstrut-Hainich-Kreis hinterließ das Unwetter Spuren. In Mühlhausen stand der Kreisverkehr in der Wagenstedter Straße zeitweilig unter Wasser. In der Menteröder Straße und der Friedrich-Engels-Straße fielen Bäume auf Fahrzeuge und beschädigten diese. Ein Zug konnte auf Grund des Wetterereignisses den Bahnhof in Mühlhausen nicht verlassen. Personen wurden aber glücklicherweise nach bisherigem Erkenntnisstand nicht verletzt.

Weiterhin meldeten Anwohner eine starke Verunreinigung der Unstrut in Mühlhausen. Sie bemerkten Dieselgeruch und verfärbtes Wasser. Die Feuerwehr musste Ölsperren setzten, um die Gewässerverunreinigung einzudämmen. Vermutlich wurde in Folge des Unwetters Heizöl in die Unstrut gespült.

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