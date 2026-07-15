PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zahlreiche Einsätze durch Unwetter im Eichsfeld und Unstrut-Hainich-Kreis

Eichsfeld/Unstrut-Hainich-Kreis (ots)

Starkregen, Hagel und Wind lösten am Dienstagabend mehrere Einsätze von Polizei und Feuerwehr aus. Der Deutsche Wetterdienst hatte zuvor vor einer Gewitterfront mit lokalen Unwettern und Hagelschlag gewarnt. So stürzten unter anderem in Hüpstedt, Ferna und bei Breitenbach Bäume auf die Fahrbahn und sorgten zeitweilig für Verkehrsbehinderungen. Die Feuerwehr musste die Straßen räumen. Weiterhin wurde das Gelände der Landesgartenschau in Leinefelde überflutet und musste für die Dauer des Unwetters geräumt werden. Besonders in Leinefelde-Worbis richtete das Gewitter große Schäden an. Keller liefen voll und in die Stadtbibliothek in Worbis drang Wasser ein.

Auch im Unstrut-Hainich-Kreis hinterließ das Unwetter Spuren. In Mühlhausen stand der Kreisverkehr in der Wagenstedter Straße zeitweilig unter Wasser. In der Menteröder Straße und der Friedrich-Engels-Straße fielen Bäume auf Fahrzeuge und beschädigten diese. Ein Zug konnte auf Grund des Wetterereignisses den Bahnhof in Mühlhausen nicht verlassen. Personen wurden aber glücklicherweise nach bisherigem Erkenntnisstand nicht verletzt.

Weiterhin meldeten Anwohner eine starke Verunreinigung der Unstrut in Mühlhausen. Sie bemerkten Dieselgeruch und verfärbtes Wasser. Die Feuerwehr musste Ölsperren setzten, um die Gewässerverunreinigung einzudämmen. Vermutlich wurde in Folge des Unwetters Heizöl in die Unstrut gespült.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 14.07.2026 – 15:09

    LPI-NDH: Radfahrer kollidiert mit LKW - Rettungswagen im Einsatz

    Bad Langensalza (ots) - Am Dienstagvormittag kam es in der Tennstedter Straße zu einem Verkehrsunfall, in Folge dessen ein 19-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde. Er fuhr zwischen zwei geparkten Autos hindurch vom Fahrbahnrand auf die genannte Straße. Auf dieser fuhr ein 40-jähriger Mann mit seinem Lastkraftwagen und konnte trotz Bremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Radfahrer stürzte und wurde ...

    mehr
  • 14.07.2026 – 15:06

    LPI-NDH: Täter nach Einbruch gestellt - Fahndung nach Fahrraddieben erfolgreich

    Nordhausen (ots) - Am frühen Dienstagmorgen wurden die Beamten des Inspektionsdienstes Nordhausen in die Graf-von-Stauffenberg-Straße gerufen. Voraus ging die Meldung eines Anwohners, der zwei männliche Personen in einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses festgestellt hatte, die dem Anschein nach nicht zutrittsberechtigt waren. Die Polizisten konnten auf der ...

    mehr
  • 14.07.2026 – 15:01

    LPI-NDH: Auto fährt auf - Motorradfahrer bei Unfall verletzt

    Leinefelde (ots) - Am Montagabend kam bei einer Tankstelle in der Berliner Straße zu einem Auffahrunfall, bei dem ein 44-jähriger Mann verletzt wurde. Dieser bebasichtigte mit seinem Motorrad von dem Tankstellengelände auf die Fahrbahn auffahren und musste verkehrsbedingt warten. Der hinter ihm fahrende Autofahrer hatte dies vermutlich nicht rechtzeitig wahrgenommen und fuhr dem stehenden Motorrad auf. Dabei stützte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren