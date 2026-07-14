Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrer kollidiert mit LKW - Rettungswagen im Einsatz

Bad Langensalza (ots)

Am Dienstagvormittag kam es in der Tennstedter Straße zu einem Verkehrsunfall, in Folge dessen ein 19-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde. Er fuhr zwischen zwei geparkten Autos hindurch vom Fahrbahnrand auf die genannte Straße. Auf dieser fuhr ein 40-jähriger Mann mit seinem Lastkraftwagen und konnte trotz Bremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Radfahrer stürzte und wurde mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstanden Sachschaden.

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