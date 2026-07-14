Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Täter nach Einbruch gestellt - Fahndung nach Fahrraddieben erfolgreich

Nordhausen (ots)

Am frühen Dienstagmorgen wurden die Beamten des Inspektionsdienstes Nordhausen in die Graf-von-Stauffenberg-Straße gerufen. Voraus ging die Meldung eines Anwohners, der zwei männliche Personen in einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses festgestellt hatte, die dem Anschein nach nicht zutrittsberechtigt waren. Die Polizisten konnten auf der Anfahrt zum Tatort zwei männliche Personen mit einem schwarzen Fahrrad feststellen, die aufgrund der passenden Täterbeschreibungen einer Kontrolle unterzogen wurden.

Letztendlich stellte sich heraus, dass das mitgeführte Fahrrad tatsächlich vom Tatort entwendet wurde und somit eine Täterschaft zumindest als wahrscheinlich galt. Entsprechende weiterführenden polizeilichen Maßnahmen wurden mit den Verdächtigen durchgeführt.

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