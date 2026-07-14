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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto fährt auf - Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Leinefelde (ots)

Am Montagabend kam bei einer Tankstelle in der Berliner Straße zu einem Auffahrunfall, bei dem ein 44-jähriger Mann verletzt wurde. Dieser bebasichtigte mit seinem Motorrad von dem Tankstellengelände auf die Fahrbahn auffahren und musste verkehrsbedingt warten. Der hinter ihm fahrende Autofahrer hatte dies vermutlich nicht rechtzeitig wahrgenommen und fuhr dem stehenden Motorrad auf. Dabei stützte der Motorradfahrer und verletzte sich. Es entstanden an beiden Fahrzeugen Sachschäden. Der 28-jähirge Autofahrer muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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