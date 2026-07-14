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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kleinfahrzeug brennt auf Parkplatz - Übergreifen der Flammen wurde verhindert

Teistungen (ots)

Am späten Montagnachtmittag wurde ein brennendes Auto auf einem Supermarktparkplatz in der Hauptstraße gemeldet. Die Kameraden der Feuerwehr konnten den Brand schnell ablöschen. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von mindestens 1500 Euro. Personen wurden im Zusammenhang mit dem Brand nicht verletzt. Die Ursache ist vermutlich ein technischer Defekt. Laut Angaben von Zeugen entfachte der Brand, ohne dass sich eine Person in der Nähe des abgeparkten Autos befand.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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