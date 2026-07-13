Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Überholversuch endet im Straßengraben - Beifahrerin verletzt

Thamsbrück (ots)

Am Sonntagnachmittag beabsichtigte der Fahrer eines Audis bei Thamsbrück auf der Landstraße 1031 einen Traktor mit Anhänger zu überholen. Als er bei dem Überholvorgang auf Höhe der Zugmaschine war, touchierten sich beide Fahrzeuge, woraufhin das Auto von der Fahrbahn ab- und im Straßengraben zum Stehen kam. Das Fahrzeug war mit vier Personen besetzt. Die Beifahrerin in dem Audi verletzte bei dem Unfall leicht und musste in einem nahegelegenen Krankenhaus medizinisch behandelt werden. Der PKW erlitt einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Zur genauen Unfallursache leiteten Beamte der Polizeistation Bad Langensalza Ermittlungen ein.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell