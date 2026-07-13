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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Baucontainer von Dieben heimgesucht - Beutegut von mehreren tausend Euro geklaut

Bad Langensalza (ots)

Von einer Baustelle im Homburger weg wurden in der zeit von Freitag, 12.30 Uhr bis Montag, 06.45 Uhr, aus einem Baucontainer durch Unbekannte mehrere Werkzeuge entwendet. Mit einem unbekannten Hebelwerkzeug wurde die Zugangstür derart beschädigt, dass der Schließmechanismus nicht mehr funktionierte und die Täter in das Innere gelangten. Außerdem wurden Elektrokabel und Handschuhe durch die Einbrecher erbeutet. Der Beuteschaden beträgt mehrere tausend Euro.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich kamen zum Einsatz und sicherten vor Ort Spuren. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0174805

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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