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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannter bereichert sich an Stromautomaten - Wohnmobilstellplatz abermals im Visier

Mühlhausen (ots)

Bereits mehrfach wurde durch die Landespolizeiinspektion Nordhausen darüber berichtet, dass es Diebe auf die Stromautomaten eines Wohnmobilstellplatzes im Hanfsack abgesehen haben. So wurde in der zurückliegenden Nacht gegen 4 Uhr ein Mann dabei beobachtet, wie er den Automaten aufgebrochen hatte. Mit einem Schneidwerkzeug gelangte er an das Bargeld im Inneren des Automaten. Der Beuteschaden wird auf etwa 20 Euro beziffert.

Der männliche Täter wurde auf etwa 170 cm geschätzt. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover und eine dunkle Hose. Der Mann führte ein Fahrrad bei sich.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich kamen zum Einsatz und leiteten Ermittlungen ein. Hinweise zur Tat oder dem beschriebenen Täter nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0174822

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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