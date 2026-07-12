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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schmerzhafte Verwechslung

Bleicherode (ots)

Am 12.07.2026 kurz nach 3 Uhr nachts gab es einen Notrufeingang aus einem Mehrfamilienhaus in Bleicherode / Wallstraße bei der Landeseinsatzzentrale der Thüringer Polizei. Eine Mieterin dieses Hauses gab an, dass ihr Lebensgefährte die Wohnungstür öffnete, nachdem es zuvor mehrfach geklingelt hatte. Unmittelbar nach dem Öffnen der Tür wurde er durch einen im Flur stehenden Mann körperlich angegriffen. Nach dem ersten Schock setzte er sich zur Wehr und schlug seinerseits den Angreifer ins Gesicht. Beide Männer wurden hierbei leicht verletzt und durch eintreffende Rettungskräfte erstversorgt. Beamte des Inspektionsdienst Nordhausen nahmen vor Ort die Ermittlungen wegen des Anfangsverdachtes auf Körperverletzung auf. Bei der Erhebung der Personalien staunten sie nicht schlecht, stellte sich doch heraus, dass der Störenfried ebenfalls in dem Mehrfamilienhaus gemeldet ist. Nun wurde auch der Hintergrund des Sachverhaltes klar: der Täter war mutmaßlich aufgrund einer nicht unerheblichen Alkoholisierung (der Atemalkoholtest führte zu dem stolzen Wert von 2,65 Promille) auf dem Weg zu seiner Wohnung in der falschen Etage gelandet. Verständlicherweise passte dort der Wohnungsschlüssel nicht, was dann zu einer ausgedehnten Klingel - Orgie führte. Als dann die Tür durch einen fremden Mann geöffnet wurde, sah sich der Betrunkene einem vermeintlichen Einbrecher gegenüber und verteidigte "seine" Wohnung mittels körperlicher Gewalt. Nachdem dieses Mißverständnis geklärt werden konnte, stellten die eingesetzten Beamten abschließend sicher, dass der Täter ohne weitere Umwege seine eigene Wohnung wieder fand und auch dort verblieb.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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