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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Abgebrannte Stempelkästen

Harztor (ots)

Am 11.07.2026 gegen 19:45 Uhr wurde der Landeseinsatzzentrale der Thüringer Polizei zunächst ein Flächenbrand zwischen Harzungen und Neustadt mitgeteilt. Es stellte sich heraus, dass zudem jeweils eine Stempelstelle der Projekte "Harzer Wandernadel" sowie "Harztor Wanderkinder" ein Opfer der Flammen geworden waren. Der Sachschaden wurde zunächst auf ca. 500,-EUR geschätzt. Da eine spontane Selbstentzündung ausgeschlossen werden konnte, nahmen Beamte des Inspektionsdienst Nordhausen eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung auf und führten im Tatortnahbereich erste Ermittlungen durch. Diese waren in der Tat von Erfolg gekrönt, führten sie doch zu einem 15-jährigen Burschen, welcher im Vorfeld der Erstinformation in unmittelbarer Brandortnähe gesichtet wurde und nunmehr Gegenstand weiterer Ermittlungen ist. Ungeachtet dessen nimmt die Nordhäuser Polizei weitere sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung gern entgegen.

Aktenzeichen: ST/0173977/2026

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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