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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Berauscht durch die Parkallee

Nordhausen (ots)

Beamte des Inspektionsdienst Nordhausen unterzogen am 11.07.2026 gegen 13:30 Uhr einen Pkw Audi in der Parkallee einer Verkehrskontrolle. In deren Verlauf legte der 38-jährige Fahrzeugführer einen positiven Drogenvortest ab. Die weitere Fahrt wurde unterbunden und der Fahrer für die Entnahme einer beweiserheblichen Blutprobe dem Südharzklinikum Nordhausen zugeführt. Es folgt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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