Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Berauscht durch die Parkallee
Nordhausen (ots)
Beamte des Inspektionsdienst Nordhausen unterzogen am 11.07.2026 gegen 13:30 Uhr einen Pkw Audi in der Parkallee einer Verkehrskontrolle. In deren Verlauf legte der 38-jährige Fahrzeugführer einen positiven Drogenvortest ab. Die weitere Fahrt wurde unterbunden und der Fahrer für die Entnahme einer beweiserheblichen Blutprobe dem Südharzklinikum Nordhausen zugeführt. Es folgt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz.
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