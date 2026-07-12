Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: versuchter Einbruch
Bischhagen (ots)
Am 10.07.2026 brachen in der Zeit von 19:30 Uhr bis 19:50 Uhr drei unbekannte Täter die Schlösser zu zwei Materialcontainern einer Fensterbaufirma in Bischhagen / Zum tiefen Kreuz auf. Augenscheinlich wurden aus den angegriffenen Containern ca. 200m Kupferkabel unterschiedlicher Stärken entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen luden die Täter das Beutegut in einen gelben Mercedes-Kleinbus mit unbekanntem Kennzeichen. Zum entstandenen Sachschaden wurden bisher keine Angaben gemacht.
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