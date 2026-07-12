Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahren ohne FE

Worbis (ots)

Am 11.07.2026 / 17:05 Uhr befuhr der 14jährige Führer eines Moped Simson S 51 in Worbis die Nordhäuser Straße und sollte einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dieser entzog er sich, indem er einen für Streifenwagen nicht befahrbaren Weg nutzte. Ermittlungen an der Halteranschrift führten schließlich zur Identifizierung des Fahrers, der nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Gegen diesen wurde Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet. Aber auch gegen den Fahrzeughalter wird wegen dem Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

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