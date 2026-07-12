Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kollision mit Reisebus

Greußen (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 13:50 Uhr missachtete der Fahrer eines silberfarbenen VW Caddy die Vorfahrt eines Reisebusses in der Nordhäuser Straße in Greußen. Bei der Kollision fiel die Stoßstange des VW ab. Am Bus entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Als der Busfahrer den VW-Fahrer über die Notwendigkeit einer Unfallaufnahme durch die Polizei informierte, lud dieser seine Stoßstange ein und flüchtete von der Unfallstelle.

Wer Angaben zu dem VW-Fahrer machen kann, verständigt bitte die PI Kyffhäuser unter der Telefonnummer 0361/574365023.

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