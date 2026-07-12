Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Weiterfahrt untersagt
Sondershausen (ots)
Ein Ermittlungsverfahren wurde am Freitagmittag gegen einen 62-jährigen Skodafahrer eingeleitet. Der Mann fuhr von Sondershausen in Richtung Bendeleben. Neben seiner auffällig langsamen Fahrweise, fuhr der Mann in Schlangenlinien und geriet mehrfach auf die Gegenfahrbahn, so dass andere Verkehrsteilnehmer ausweichen und Gefahrenbremsungen einleiten mussten. Dem Skodafahrer wurde die Weiterfahrt untersagt.
Betroffene Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich bei der PI Kyffhäuser unter der Telefonnummer 0361/574365023 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Telefon: 0361 5743 65 100
E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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