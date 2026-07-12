Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Weiterfahrt untersagt

Sondershausen (ots)

Ein Ermittlungsverfahren wurde am Freitagmittag gegen einen 62-jährigen Skodafahrer eingeleitet. Der Mann fuhr von Sondershausen in Richtung Bendeleben. Neben seiner auffällig langsamen Fahrweise, fuhr der Mann in Schlangenlinien und geriet mehrfach auf die Gegenfahrbahn, so dass andere Verkehrsteilnehmer ausweichen und Gefahrenbremsungen einleiten mussten. Dem Skodafahrer wurde die Weiterfahrt untersagt.

Betroffene Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich bei der PI Kyffhäuser unter der Telefonnummer 0361/574365023 zu melden.

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