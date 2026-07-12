Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Gartenlaube in Vollbrand
Sondershausen (ots)
Am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr geriet in der Frankenhäuser Straße in Sondershausen eine Gartenlaube in Brand. Es entstand ein Schaden von etwa 25.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.
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