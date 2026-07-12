LPI-NDH: E-Scooter ohne Versicherung

Nordhausen / Sundhausen (ots) - Am 10.07.2026 gegen 19:15 Uhr kam es in Sundhausen / Uthleber Straße zu einer zunächst verbalen Streitigkeit. Diese entwickelte sich derart, dass zwei 53 und 48 Jahre alte Männer durch zwei andere bislang unbekannte Täter mittels eines Reizstoffes angegriffen wurden. Beide Geschädigten wurden hierdurch leicht verletzt. Die Täter ergriffen die Flucht. Sie wurden beschrieben als Personen von arabischem Phänotyp, wobei einer der Männer ...

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