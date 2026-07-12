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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: E-Scooter ohne Versicherung

Sondershausen (ots)

Ohne Versicherungsschutz wurde am Freitagmittag eine 39-jähriger Mann mit seinem E-Scooter in Sondershausen festgestellt. Bei der Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutentnahme wurde veranlasst, die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Telefon: 0361 5743 65 100
E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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