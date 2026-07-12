Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Totalschaden unter Alkohol
Esperstedt (ots)
Eine 58-jährige Frau kam am Freitag gegen 13 Uhr kurz vor Esperstedt von der Straße ab und verursachte einen Schaden von etwa 20.000 Euro an ihrem Fahrzeug und einem Verkehrszeichen. Vor Ort räumte die Frau ein, Alkohol getrunken zu haben, so dass eine Blutentnahme veranlasst wurde.
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