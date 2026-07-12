LPI-NDH: Totalschaden unter Alkohol

Nordhausen (ots) - Am 10.07.2026 gegen 19:30 Uhr wurde der Landeseinsatzzentrale der Thüringer Polizei eine Streitigkeit an einer Tankstelle in Nordhausen, Parkallee gemeldet, welche auch auf der körperlichen Ebene geführt wurde. Beamte des Inspektionsdienst Nordhausen kamen zum Einsatz. Bei der Klärung des Sachverhaltes stellte sich heraus, dass die Angelegenheit eine Vorgeschichte hatte: ein 38-jähriger Pkw-Fahrer ist auf der B 4 in der Ortslage Ilfeld durch einen ...

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