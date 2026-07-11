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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auffahrunfall mit Personenschaden

Nordhausen (ots)

Am 10.07.2026 kurz vor 13 Uhr kam es in Nordhausen, Freiherr-vom-Stein-Straße zu einem Auffahrunfall. Die 21-jährige Fahrerin eines Pkw Audi A3, welche in Richtung Uferstraße fuhr, musste verkehrsbedingt bremsen. Der unmittelbar dahinter befindliche 40-jährige Fahrer eines Pkw Audi A6 bemerkte dies zu spät, wodurch es zur Kollision kam. Die junge Frau, welche vorausfuhr, wurde hierbei leicht verletzt und in der Folge dem Südharzklinikum Nordhausen zugeführt. An den beteiligten Fahrzeugen, welche eigenständig vom Unfallort abgeschleppt wurden, entstand ein Gesamtschaden von geschätzten 10.000,-EUR. Gegen den 40-jährigen Pkw-Fahrer wurde Strafanzeige wegen Fahrlässiger Körperverletzung beim Verkehrsunfall gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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