Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte Täter entwenden Diesel aus LKW

Mühlhausen (ots)

Vom Mittag des 03. Juli bis Montagmorgen 8 Uhr wurde Diesel aus einem LKW von einer Baustelle entwendet. Das Fahrzeug stand auf einem Bauabschnitt der neunen Ortsumgehung zwischen Höngeda und Mühlhausen und wurde mit ca. 100-150 Liter Kraftstoff am letzten Freitag abgestellt. Als die Bauarbeiter das Baustellenfahrzeug dann am Montag in Betrieb nehmen wollten, fiel der Diebstahl auf. Bislang gibt es keine Erkenntnisse zu den unbekannten Tätern.

Wer sachdienliche Hinweise auf die Tat machen kann, kann diese der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich unter 03601/5410 mitteilen.

Aktenzeichen 0168323

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell