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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zivilcouragiertes Verhalten- Tankstellenangestellte verhindert Betrug

Vogtei (ots)

Am frühen Montagnachmittag erschien eine 74-jährige Dame in der AVEX-Tankstelle in Oberdorla und wollte dort sogenannte "Paysafe-Karten" im Wert von 1000,00EUR erwerben. Einer 41-jährigen Tankstellenmitarbeiterin kam die Höhe des Betrags komisch vor und so fragte sie die ältere Dame, wozu sie die Paysafe-Karten benötigt. Diese gab daraufhin an, von einem unbekannten Mann angerufen worden zu sein und einen Gewinn von 49.000EUR versprochen bekommen zu haben. Zum Auszahlen des angeblich gewonnen Betrages wäre allerdings eine Vorauszahlung von 1000,00EUR in Form der benannten Paysafe-Karten nötig. Die Mitarbeiterin dachte sofort an ein mögliches Betrugsdelikt und informierte die Polizei. Die Beamten der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich konnten dann diesen Verdacht bestätigen. Durch das umsichtige Agieren der Tankwartin konnte dieser Betrug verhindert werden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Betrugs eingeleitet. Die Polizei sensibilisiert in diesem Zuge und ruft bezüglich solcher Betrugsmaschen zu großer Vorsicht auf. Gerade ältere Personen werden immer wieder Opfer derartiger Maschen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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